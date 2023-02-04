فاران: اعتزلت دوليا لأنني تحولت إلى غسالة

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كشف المدافع الفرنسي رافائيل فاران، لاعب مانشستر يونايتد، عن سبب إعلانه للاعتزال اللعب الدولي مع منخب بلاده بعمر 29 عاما.

تحدث فاران في تصريحات لقناة CANAL PLUS: "لقد بذلت كل شيء، جسديًا وذهنيًا. لكن اللعب في أعلى مستوى يشبه الغسالة، فأنت تلعب طوال الوقت ولا تتوقف أبدًا".

وأضاف: "جداول المباريات مضغوطة ونلعب بدون توقف في الوقت الحالي، أشعر أنني أختنق، وأن فاران اللاعب يلتهم (فاران) الإنسان".

ومثل فاران المنتخب الفرنسي بمختلف الفئات السنية المختلفة، وشارك لأول مرة مع المنتخب الأول في مارس .2013

وشارك فاران في 93 مباراة مع المنتخب الفرنسي، سجل خلالها 5 أهداف، كما فاز ببطولتي كأس العالم 2018، وبطولة دوري الأمم الأوروبية في عام .2021