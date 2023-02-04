كيف تعرف إذا كان طفلك يعاني من نقص الوزن؟

السمنة لدى الأطفال هي واحدة من أكبر المشاكل الصحية، ولكن نقص الوزن يمكن أن يشكل العديد من التحديات لصحة طفلك، حيث قالت الدكتورة نامراتا أوبادييا، أخصائية الغدد الصماء لدى الأطفال، مستشفى آر في آر في: "نقص الوزن هو مصطلح يصف الأطفال الذين يبدون نحيفين أو لديهم بنية نحيفة، ومع ذلك من الناحية العملية يعتبر الطفل يعاني من نقص الوزن، إذا كان مؤشر كتلة الجسم أقل من النسبة المئوية الخامسة للعمر والجنس عند رسمه على مخطط مؤشر كتلة الجسم".



وبالمقارنة مع بعض حالات السمنة، قد لا يكون نقص الوزن ملحوظًا عند الأطفال؛ لأنهم ما زالوا في مرحلة النمو والتطور ولديهم بنية صغيرة، لذلك نشر موقع "تايمز أوف إنديا" مجموعة من المعلومات حول الأسباب الشائعة التي تجعل الطفل يعاني من نقص الوزن وطرق التعامل معه.



وأكدت الدكتورة أوبادييا: "عدم كفاية السعرات الحرارية بسبب رداءة نوعية النظام الغذائي، أو قلة الوعي بشأن الأكل الصحي أو أي مرض يتسبب في سوء المدخول الغذائي أو امتصاص العناصر الغذائية، أو زيادة الطلب على العناصر الغذائية يمكن أن يؤدي إلى نقص وزن الطفل".



وقد يبدو الطفل المصاب بسوء التغذية نحيفًا جدًا، ويفقد الدهون في الخدين والذراعين والأرداف، وباهتًا وأقل نشاطًا مقارنة بالأطفال الأصحاء، وتشمل الأعراض أيضًا صعوبة الأكل، والإسهال المزمن، والقيء، وجحوظ البطن، والسعال المزمن، والصفير، واضطراب هرموني مثل الغدة الدرقية أو الغدة الكظرية، ومرض السكري أو اضطراب عصبي يسبب صعوبات في التغذية والبلع والمضغ.



وأظهرت الأبحاث، أن السبب الآخر لفقدان وزن الأطفال هو الوزن المنخفض جدًا عند الولادة، حيث يمكن أن يحدث هذا إما بسبب الخداج أو ضعف النمو أثناء الحمل بسبب اضطرابات الأم، وقد يعاني بعض الأطفال من أي حالة وراثية كامنة تؤثر على إمكانيات نموهم.



ومن جانب آخر، يمكن للأطفال أن يكونوا أصحاء ولكن نحيفين؛ لذلك من المهم أن تكون على متابعة منتظمة مع طبيبك لتتبع نمو طفلك.



ويعتمد علاج الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن على السبب، فإذا كان الأمر يتعلق بالتغذية، فسوف ينصحك طبيب الأطفال حول كيفية تحسين النظام الغذائي لطفلك، ومعالجة المشكلات المتعلقة بالتغذية.