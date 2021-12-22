باكستان تحجب ويكيبيديا بسبب محتوى ينطوي على تجديف

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حجبت السلطات الباكستانية اليوم السبت موسوعة "ويكيبيديا" المشهورة على الانترنت، بسبب عدم حذفها ما تصفه بمحتوى ينطوي على تجديف.

وأعطت هيئة الاتصالات الباكستانية لموسوعة "ويكيبيديا"فترة إشعار مدتها، 48 ساعة، بعدها حجبتها الهيئة بسبب عدم قيام الموسوعة بحجب أو إزالة المحتوى الذي يتضمن تجديفا.

وقال متحدث باسم الهيئة "كما تم توفير فرصة الاستماع، ومع ذلك لم تمتثل المنصة لإزالة المحتوى الذي يتضمن تجديفا ولم تمثل أمام الهيئة".

وأثار القرار غضبا شديدا وندد عدد كبير من الأشخاص بتلك الخطوة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال أسامة خلجي، الناشط في مجال الحقوق الرقمية في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "حظر ويكيبيديا ، غير متناسب، وغير دستوري ومثيرا للسخرية".

وأضاف أن هيئة الاتصالات الباكستانية ليس لديها أي سلطة لفرض حظر، نظرا لأن القوانين ذات الصلة، تخضع لمراجعة البرلمان.

يشار إلى أن التجديف مسألة حساسة في باكستان ويصبح المتهمون بالتجديف أهدافا للجماعات الإسلاميةالمتطرفة التي تنفذ القانون بيدها. وفي بعض الحالات يتم قتل المتهمين بالتجديف باطلاق النار عليهم أو حرقهم أحياء أو ضربهم حتى الموت.

ويقضي قانون التجديف بعقوبة قد تصل إلى الإعدام لكل من تطاول على الله أو سب النبيَّ محمد أو أهان القرآن وثوابتَ الدينِ الإسلاميِ.