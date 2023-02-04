 الرئيس الأوكراني: إطلاق سراح 116 أوكرانيا من الأسر لدى روسيا - بوابة الشروق
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الرئيس الأوكراني: إطلاق سراح 116 أوكرانيا من الأسر لدى روسيا

كييف - أ ش أ
نشر في: السبت 4 فبراير 2023 - 10:32 م | آخر تحديث: السبت 4 فبراير 2023 - 10:32 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إنه تم إطلاق سراح 116 أوكرانيا في تبادل للأسرى مع روسيا.

وأوضح زيلينسكي في خطابة اليومي مساء السبت أن من بينهم 114 عسكريا ورقيبا واثنان من الضباط.وهم جنود بالجيش، والحرس الوطني، والدفاع الإقليمي، والقوات البحرية، وحرس الحدود، وخدمة طوارئ ، مضيفا أن الحفاظ على جميع عناصر استقرار أوكرانيا هو ضمان لانتصار دولتنا، وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية.

وتابع نحن نعمل باستمرار على إعادة جميع الأشخاص المحتجزين في روسيا إلى الوطن وأنا سعيد في كل مرة ينجح فيها.

وأضاف أنه منذ 24 فبراير العام الماضي، تمكن فريقنا من إعادة 1762 من الرجال والنساء الأوكرانيين من الأسر الروسية.

وقال لقد تحدثت اليوم مع ريشي سوناك، رئيس وزراء المملكة المتحدة، وشكرته وكل الشعب البريطاني على مساعدة بلادنا. الآن، في المملكة المتحدة، بدأ رجالنا بالفعل التدريب على دبابات تشالنجر. إنها مركبة جيدة. وستمثل شيئا كبيرا في ساحة المعركة.

وتابع: جنبا إلى جنب مع شركائنا، نبذل قصارى جهدنا يوميا لضمان حصول جنودنا على القوة الكافية للدفاع ضد روسيا.


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