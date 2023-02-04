رئيس جامعة حلوان: مقولة «المرأة نصف المجتمع» خاطئة

نظمت كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان "يوم الرياضة والمرأة" ضمن فعاليات حفل تخرج دفعة 2021/ 2022، بهدف دعم وتعزيز دور القيادة النسائية وتوفير فرص عمل للخريجات ليستطعن التواصل مع المجتمع الخارجي وسوق العمل.



أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة أن أولياء الأمور هم أبطال اليوم، مشيدًا بجهودهم القوية لتصل بناتهن إلى هذه المرحلة.



وأضاف أن مقولة المرأة هي نصف المجتمع مقولة خاطئة، فالمرأة هي كل المجتمع، فهي تحمل على عاتقها عبء التربية وبناء الأجيال، وكل منا يدين بالولاء والفضل للأم قبل الجميع والتي تحمل على عاتقها مهمة إعادة الأخلاق والقيم للمجتمع والحفاظ على الصحة العامة.



كما أكد رئيس جامعة حلوان أن الانضباط والالتزام هما شعار كلية التربية الرياضية، موجهًا رسالة للخريجات يجب أن تكملن مشواركن في التعليم وتعملن بجهد كما عهدنا المرأة المصرية من قديم الأزل، فالمرأة هي القائدة والملكة والمربية والمدرسة ويكفي أن العالم رأي بعد آلاف السنين أن فخامة رئيس الجمهورية يستقبل ملكات منذ آلاف السنين في موكب مهيب للمومياوات الملكية، كما أن كل التماثيل القديمة تجسد الملكة وهي تضع يدها خلف الملك.



ورحبت الدكتورة أمل عبد الله بالسادة الضيوف موجهة رسالة للخريجات "يجب أن تكن سفراءً لكليتكم وقدوة لأقرانكم وأن تسعوا دائمًا للتميز"، مضيفة أن اليوم هو البداية الحقيقية للخوض في سوق العمل والتنافس الشريف، متمنية التوفيق للخريجات والنجاح.



وهنأت الدكتور منال جمال الخريجات مقدمة لهن تحية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والذى وجه بأن تقدم برامج التمكين للمرأة مجانًا لطالبات وخريجات التربية الرياضية وكذلك برنامج طور وغير، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وبرنامج مشواري لتنمية المهارات الحياتية وسوق العمل، وبرامج ريادة الأعمال، وبرامج نشر ثقافة العمل الحر بجانب تقديم معسكرات لأصحاب الأفكار الرياضية بالإضافة لتقديم عدد من المنح.



وأضافت الدكتورة شيماء نعيم أن المجلس القومي للمرأة اطلق استراتيجية لتمكين المرأة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، متمنية استمرار التعاون بين المجلس والجامعات، وقد بدأ هذا التعاون من خلال انشاء وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات لتكون أداة داعمة للفتاة والمرأة داخل المجتمع الجامعي.