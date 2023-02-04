قالت مصادر متعددة في الإدارة الأمريكية والكونجرس، إنه وبعد عدة أشهر من وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن السعودية ستعاني من "عواقب" بعد إعلان تحالف "أوبك بلس" بقيادة المملكة وروسيا بشكل غير متوقع أنها ستخفض الإنتاج، إلا أن ليس لدى إدارة بايدن أي خطط لاتخاذ خطوات استباقية للمعاقبة، ناهيك عن إعادة توجيه موقف الإدارة بشكل كبير مع السعودية.



وأضافت المصادر، في تصريحات لشبكة "سي إن إن"، الإخبارية الأمريكية نشرت اليوم السبت، أنه بعد ما يقرب من شهر من انعقاد الدورة الجديدة للكونجرس، لم يستمع المشرعون بعد من مسؤولي الإدارة إلى إطلاق مراجعة منسقة للعلاقة الأمريكية السعودية، رغم التصريحات المتكررة خلال الأشهر القليلة الماضية من قبل البيت الأبيض بأن مدخلات الكونجرس ستكون أساسية في مثل هذا التقييم.



وقال أحد المسؤولين في الإدارة الأمريكية لـ"سي إن إن"، إن المسؤولين يتجنبون إعادة التقييم لأن هناك إدراكًا متزايدًا بأن إعادة العلاقات بين البلدين إلى المسار الصحيح يعود بالفائدة على الولايات المتحدة.



وبحسب المسؤولين، يؤكد التغيير الظاهر من جانب بايدن حقيقة أنه، ورغم التوترات الخطيرة في العلاقة الأمريكية السعودية التي ظهرت في بعض الأحيان إلى العلن، كما حدث في الخريف الماضي، فإنه وفي نهاية المطاف، فإن "الحفاظ على العلاقات الودية مع المملكة لا يزال ضروريا للمصالح الأمنية في الولايات المتحدة".



وردا على تصريحات بايدن ومسؤولين أمريكيين اعتبروا قرار أوبك بلس انحيازا لروسيا، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية: "تود حكومة المملكة العربية السعودية بدايةً الإعراب عن رفضها التام لهذه التصريحات التي لا تستند إلى الحقائق، وتعتمد في أساسها على محاولة تصوير قرار أوبك بلس خارج إطاره الاقتصادي البحت؛ وهو قرار اتخذ بالإجماع من كافة دول مجموعة أوبك بلس".



وأضاف: "تؤكد المملكة على أن مخرجات اجتماعات أوبك بلس يتم تبنيها من خلال التوافق الجماعي من الدول الأعضاء ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، ومن منظور اقتصادي بحت يراعي توازن العرض والطلب في الأسواق البترولية ويحد من التقلبات التي لا تخدم مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء، وهو ما دأبت عليه مجموعة أوبك بلس".