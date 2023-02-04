البابا فرانسيس خلال لقائه مع اللاجئين بجنوب السودان: أعاني معكم ومن أجلكم

قال البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، للمواطنين في جنوب السودان، خلال زيارته لعدد من النازحين بسبب العنف، في واحدة من أسوأ أزمات اللاجئين في جميع أنحاء العالم: "أنا هنا معكم، أعاني من أجلكم ومعكم".

والتقى البابا بالنازحين داخليا في جوبا، اليوم السبت، برفقة رئيس الكنيسة الإنجليكانية جاستن ويلبي، ومدير كنيسة أسكتلندا، إيان جرينشيلدز، وقال فرانسيس: «نود أن نعطي أجنحة لآمالكم».

ووجه البابا خطابه لعدة مئات من الرجال والنساء والأطفال، في "قاعة الحرية"، وهي عبارة عن خيمة كبيرة، مخصصة للمناسبات العامة.

ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، هناك أكثر من مليوني نازح داخليا في جنوب السودان، على الرغم من السلام الهش، الذي أعقب سنوات من الحرب الأهلية.

واستقبل جنوب السودان في غضون ذلك، حوالي 300 ألف لاجئ، معظمهم من السودان.

وتصنف الأمم المتحدة أزمة اللاجئين، على أنها الأكبر في أفريقيا وثالث أكبر أزمة في العالم، حيث يقع الضرر على النساء والأطفال أكثر من غيرهم.

وأقامت الأمم المتحدة سبعة مخيمات لاستقبال النازحين داخليا في البلاد منذ عام 2013.

ويعد مخيم بانتيو في شمال البلاد، موطنا لنحو 120 ألف لاجئ في 2022، حيث ارتفعت أعداد اللاجئين بسبب الفيضانات في جميع أنحاء البلاد.

ويجري البابا زيارة تستغرق ستة أيام لكل من دولتي جنوب السودان والكونغو، الفقيرتين اللتين تعانيان من الحرب، وهي أول جولة دولية يقوم بها البابا في العام الجديد.

وكان زعيم الكنيسة الكاثوليكية، قد وصل إلى جوبا عاصمة جنوب السودان أمس الجمعة، بعد زيارة إلى الكونغو الديمقراطية استغرقت ثلاثة أيام، والتقى أمس برئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه رياك مشار.