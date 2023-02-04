فيورنتينا يكشف سبب فشل مفاوضات انتقال أمرابط لبرشلونة

تحدث دانييل برادي، المدير الرياضي لفريق فيورنتينا الإيطالي، عن سبب فشل مفاوضات انتقال المغربي سفيان أمرابط، خلال الانتقالات الشتوية المنتهية.

وأكد برادي في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية على أن المفاوضات مع برشلونة استغرقت بضع ساعات فقط في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي.

وقال برادي إنه تم فتح المفاوضات مع النادي الكتالوني للحصول على خدمات أمرابط عند الساعة العاشرة صباحا في اليوم الأخير من باب الانتقالات الشتوية وانتهى الأمر عند منتصف الليل.

وأضاف المدير الرياضي بالفريق الإيطالي أن سفيان أمرابط قام بالاعتذار عن تغييبه من التدريبات يوم الثلاثاء الماضي بعد فشل المفاوضات وفيورنتينا أوضح من قبل أنه لن يغادر أحد منذ الدقيقة الأولى من الانتقالات الشتوية.

وأتم برادي:" تعليقي على موقف برشلونة.. ليس لدي رغبة في الإجابة ولا توجد حاجة لذلك".