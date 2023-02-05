أكد محمد سراج الدين، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أنه كان قلقا على الفريق طوال مباراة سياتل.

وقال سراج عبر قناة صدى البلد: "كنت قلقا على الأهلي في كل الأوقات وليس في الدقائق الأخيرة فقط في مباراة اليوم".

وتابع: "مارسيل كولر يدرس الفرق جيدا ويستعد لهم بكل قوة مثل مواجهة فريق قوي ومهم مثل سياتل".

وأشار: "اشكر جمهور المغرب على دعمه للأهلي – ملعب الأهلي كان ممتلئا على أخره لدعم اللاعبين وهذا ليس غريب على جمهور المغرب، مصر كانت تدعم المغرب في المونديال والآن يدعمونا، هناك ترابط وقوة بين الشعبين".

وأضاف: "مسؤولو ريال مدريد تواصلوا معي ومع خالد مرتجي عقب لقاء اليوم، الأهلي لا يشعر بالرهبة في مواجهة ريال مدريد ونتمنى أن يكون التوفيق حليفنا".

وأتم: "أتمنى حدوث مفاجأة ويفوز الأهلي على ريال مدريد".