معهد العالم العربي بباريس يتلقى تبرعا ضخما من الأعمال الفنية المعاصرة

أعلن معهد العالم العربي، ومقره باريس، يوم الجمعة، تلقيه تبرعا اسثنائيا بلغ 1677 عملا فنيا.

وهذا التبرع يجعل مجموعة أعمال الفنانين العرب المعاصرين لدى معهد العالم العربي هي الثالثة على مستوى العالم بعد متحف الدوحة في قطر والمجموعة الفنية في إمارة الشارقة.

وجاء التبرع بأعمال 148 فنانا من الزوجين الفرنسيين اللبنانيين كلود ليماند وفرانس ليماند.

ويعني هذا التوسع في المجموعة، التي يبلغ مجموعها نحو 3400 عمل فني، أنه سيتعين إعادة بناء المعهد، ولم يتقرر بعد متى سيبدأ العمل لإعادة بناء المعهد.

وقد تم افتتاح المعهد، الذي صممه المهندس المعماري الشهير جون نوفيل، في عام 1980 لتعزيز التفاهم بين العالم العربي وفرنسا.