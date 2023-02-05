البحرية البرازيلية تغرق حاملة الطائرات الوحيدة لديها

أعلنت وزارة الدفاع البرازيلية، اليوم السبت، أن القيادة العسكرية قررت إغراق حاملة طائرات السابقة (ساو باولو) التابعة للقوات البحرية في المحيط الأطلسي، بعدما منعت السفينة من دخول المياه الداخلية بسبب خطر الجنوح.

وذكرت البحرية البرازيلية في بيان لها: "فيما يتعلق بهيكل حاملة الطائرات السابقة ساو باولو نبلغكم بأن عملية الإغراق المخطط لها تم تنفيذها اليوم".

وبحسب البحرية، فإن السفينة غرقت على بعد 350 كيلومترًا من الساحل وعلى عمق حوالي 5000 متر. تم اختيار منطقة الفيضانات مع مراعاة سلامة الملاحة والبيئة ومصايد الأسماك والنظم البيئية.

يذكر أن حاملة الطائرات الوحيدة للبحرية البرازيلية، ساو باولو، تم إيقاف تشغيلها وبيعها للشركة التركية Sök في عام 2021 مقابل 1.9 مليون دولار أمريكي، حيث جرّ المالك الجديد السفينة إلى تركيا في صيف عام 2022 وكان من المفترض تفكيكها، لكن عند وصولها إلى البحر الأبيض المتوسط ​​سحبت السلطات المحلية تصريح الوقوف.

وأعيدت حاملة الطائرات إلى البرازيل، حيث رفضت السلطات قبولها بحجة المخاطر البيئية وأمن الموانئ كانت هناك بالفعل العديد من الثقوب في الهيكل وكانت تستهلك المياه وكان هناك خطر أن تتعرض السفينة للغرق.