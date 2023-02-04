وزير فرنسي يدعو الولايات المتحدة إلى الشفافية في توزيع المساعدات من مشروع الطاقة الخضراء

دعا وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، الولايات المتحدة إلى الشفافية في توزيع المساعدات، في إطار خطة المناخ، مؤكدا ضرورة دعم الصناعات الخضراء، شريطة احترام المنافسة العادلة.

وأوضح لومير في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية، أن زيارته مع نظيره الألماني، روبرت هابيك، إلى واشنطن، تأتي في سياق المخاوف الأوروبية، من تبعات قانون خفض التضخم، واستثماراته البالغة 370 مليار دولار، في مجال الطاقة الخضراء، على حساب مستقبل الصناعات الأوروبية.

وأشار إلى أن تصبح أوروبا واحدة من القوى العظمى الثلاث، في مجال الصناعات الخضراء، إلى جانب الصين والولايات المتحدة.

وأكد أن المبالغ التي خصصتها أوروبا لتطوير مجالات الصناعات الخضراء تقدر بـ 400 مليار يورو، وذلك يفوق ما خصصته الولايات المتحدة، في ذات المجال، مشيرا إلى أن فرنسا خصصت مبلغ 54 مليار يورو، لتنفيذ مشروع فرنسا 2030.

ونوه بأن المفوضية الأوروبية، تعمل على تطبيق "بند المطابقة" لضمان عدم خسارة الدول الأوروبية، من تبعات مشروع الطاقة الخضراء.

وأكد على دعم وتأييد فرنسا، لمسودة المشروع الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية، وينص على إنشاء صندوق سيادي أوروبي للثروة.