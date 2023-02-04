قتيلان جراء تساقط ثلوج كثيفة في بولندا وسلوفاكيا والتشيك

تسبب التساقط الكثيف للثلوج، في وقوع حوادث وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع، في سلوفاكيا والتشيك وبولندا، حيث لقي شخصان على الأقل مصرعهما في حوادث مرتبطة بالطقس السيئ اليوم السبت.

وفي مدينة سيسيتش، الواقعة بالقرب من الحدود الجنوبية لبولندا مع سلوفاكيا، لقيت سيدة مسنة مصرعها، إثر سقوط شجرة خلال هبوب عاصفة، وتسببت بأضرار بالغة بمنزل السيدة.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء، لوكالة الأنباء البولندية الرسمية (باب)، إن رجال الإطفاء عثروا على السيدة المتقاعدة في المنزل.

كما لقيت سيدة أخرى مصرعها بالقرب من ميناء جدانسك الشمالي في بولندا، جراء اصطدام سيارتها بشجرة، وفقا لقناة (تي في إن 24) البولندية، التي أفادت أيضا بوقوع أكثر من 140 حادثا مروريا مرتبطا بالتساقط الكثيف للثلوج والطرق الزلقة.

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السلوفاكية (تاسر)، أن السلطات في شمال سلوفاكيا أعلنت "وضعا استثنائيا" في 27 بلدية، مما يتيح لها اتخاذ تدابير وقيود طارئة خاصة.

كما تم إغلاق العديد من منتجعات التزلج الشهيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع بسبب العواصف.

وتم حث سكان عاصمة إقليم جيلينا في سلوفاكيا، والمدن المجاورة، على عدم مغادرة منازلهم، إلا في حالة الضرورة القصوى.

وذكرت وكالة الأنباء التشيكية (سي تي كيه)، أن الأشجار التي سقطت على خطوط الكهرباء في التشيك تسببت في انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من الأسر.