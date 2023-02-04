 زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب بابوا غينيا الجديدة

د ب أ
نشر في: السبت 4 فبراير 2023 - 7:06 م | آخر تحديث: السبت 4 فبراير 2023 - 7:06 م

ضرب زلزال بقوة 7ر5 درجة على مقياس ريختر، بابوا غينيا الجديدة اليوم السبت.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 37 كيلومترا شرقي مدينة كاينانتو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.


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