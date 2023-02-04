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ضرب زلزال بقوة 7ر5 درجة على مقياس ريختر، بابوا غينيا الجديدة اليوم السبت.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال كان على بعد 37 كيلومترا شرقي مدينة كاينانتو، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم ترد على الفور أنباء عن ضحايا أو خسائر مادية.