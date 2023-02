تداولت وسائل إعلام أمريكية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا يظهر انفجارا ضخما في سماء ولاية مونتانا الأمريكية، حيث حصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل.

حدث الانفجار في سماء منطقة بيلينجز بولاية مونتانا الأمريكية، وذلك بعد أنباء تحليق منطاد صيني فوق سماء الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن دوللي مور، التي صورت مقطع الفيديو المتداول إنها "شاهدت طائرة نفاثة تحلق بسرعة كبيرة ثم وقع انفجار بعد ذلك".

Residents of the city of Billings in the state of Montana, over whose territory a Chinese balloon passed this afternoon, filmed the moment of the explosion of an unidentified object a few minutes ago.



Judging by the wake, a second target was hit. pic.twitter.com/Sk7a2BgQ3b