تداولت وسائل إعلام أمريكية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعا يظهر انفجارا ضخما في سماء ولاية مونتانا الأمريكية، حيث حصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل.

حدث الانفجار في سماء منطقة بيلينجز بولاية مونتانا الأمريكية، وذلك بعد أنباء تحليق منطاد صيني فوق سماء الولايات المتحدة.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن دوللي مور، التي صورت مقطع الفيديو المتداول إنها "شاهدت طائرة نفاثة تحلق بسرعة كبيرة ثم وقع انفجار بعد ذلك".

Residents of the city of Billings in the state of Montana, over whose territory a Chinese balloon passed this afternoon, filmed the moment of the explosion of an unidentified object a few minutes ago.



Judging by the wake, a second target was hit. pic.twitter.com/Sk7a2BgQ3b — skadefron (@skadefron) February 4, 2023

من جانبهم، رد مسؤولو وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" على تكهنات بأن الحادث نجم عن تفجير المنطاد الصيني، حيث قالوا إن المنطاد الذي حلق فوق مونتانا لم ينفجر.

وفي وقت سابق، أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اتفق مع رأي الجيش بعدم إسقاط المنطاد الصيني بسبب الخطر المحتمل لحطام المنطاد إذا سقط في مناطق مأهولة.

وقالت جان بيير في إفادة صحفية: "لقد طلب من الجيش أن يقدم له خيارات، وأجاب رئيس البنتاغون لويد أوستن، ورئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، وكذلك قائد القيادة الشمالية، بالرفض لاتخاذ إجراءات بإسقاط المنطاد، بسبب الخطر على سلامة الناس على الأرض".