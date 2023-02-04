شرطة باكستان تعتقل عشرات اللاجئين الأفغان في إسلام آباد

اعتقلت الشرطة الباكستانية عشرات من المواطنين الأفغان، الليلة الماضية، في العاصمة إسلام آباد، طبقا لمصادر رسمية.



ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، اليوم السبت، عن المصادر قولها إن الشرطة اعتقلت أكثر من 20 لاجئا أفغانيا، من حي "البركة" في إسلام آباد واقتادتهم إلى مكان غير معروف.



وأضافت المصادر أنه تمت مصادرة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة باللاجئين. غير أنه لم تعلق الحكومة الباكستانية ولا سفارة أفغانستان في إسلام آباد على الاعتقالات.



يُذكر أنه في أعقاب الهجوم الإرهابي الوحشي على أحد المساجد في إقليم بيشاور، والذي أودى بحياة مئات الأشخاص، قررت الحكومة الباكستانية، اتخاذ خطوات جادة ضد التشدد المتزايد وعودة الإرهاب إلى البلاد.



وفي إطار مجموعة واسعة من المبادرات، لمحاربة التشدد المتزايد، بدأت الشرطة الباكستانية "عملية بحث" فريدة من نوعها، بمختلف أنحاء البلاد. وتحتجز الشرطة رعايا أجانب، من بينهم أفغان، يقيمون بشكل غير شرعي في باكستان.



كانت حركة طالبان باكستان قد أعلنت مسؤوليتها عن تفجير المسجد وفقا لما ذكرته قناة جيو الباكستانية.



واسفر الهجوم عن مقتل 100 شخص وإصابة 221.



وقتلت حركة طالبان حوالي 80 ألف شخص خلال عقود من الصراع في البلاد.