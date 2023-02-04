استمرت جهود رؤساء الوحدات المحلية بمركز بيلا بكفرالشيخ، للارتقاء بالشوارع والميادين وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والاستجابة الفورية للشكاوى بنطاق مركز بيلا، وذلك في إطار استمرار الأعمال للحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع المركز.

وتابع رئيس مدينة بيلا، اليوم السبت، أعمال الانتهاء من إصلاح خط المياه المغذي لقرية أبو بدوي، عقب تعرضه لكسر مفاجئ اليوم، من خلال التواصل مع منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة فور تلقي البلاغ، وعلى الفور جرى الانتقال لموقع العطل لإصلاحه من خلال فريق فني، مؤكدا عودة ضخ المياه للوحدات السكنية مرة أخرى عقب الانتهاء من الأعمال.

كما تابع حملات النظافة اليومية بكافة أحياء المدينة لرفع مخلفات صناديق القمامة وتنظيف محيطها، وكذا رفع الرمال والأتربة من جانبي الطرق، ورفع مخلفات الأشجار، ونقل أطنان من المخلفات للمقلب العمومي للمدينة.