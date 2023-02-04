بولندا: إغلاق جبال تاترا بالكامل أمام السياحة بسبب خطر الانهيارات الجليدية

قرر منتزه "جبال تاترا الوطني" جنوبي بولندا غلق المنطقة بالكامل أمام السياحة حتى إشعار آخر؛ بسبب ظروف الطقس الصعبة وخطر حدوث انهيارات جليدية كبيرة.

وذكر "راديو بولندا" اليوم السبت، أن خدمة الإنفاذ في منطقة تاترا البولندية حثت أيضًا على الإغلاق حيث إنها تنقذ متسلقي الجبال الذين تقطعت بهم السبل والسياح الذين في حاجة إلى المساعدة في الجزء البولندي من الجبال.

وأشارت خدمة الإنقاذ إلى أن سقوط الثلوج المتزايد إلى جانب الرياح القوية قد تسبب في تفاقم وضع الانهيارات الجليدية بزيادة، كما أنه نُصح السياح بعدم إجراء رحلات إلى الجبال في تلك الظروف الحالية، فقد يستغرق انتظار المساعدة هناك وقتا طويلا.

ولفتت التقارير إلى أن جبال تاترا في الوقت الحالي تشهد ظروفًا خطرة للغاية بالنسبة للسياحة، حيث تم الإعلان عن 4 درجات عالية من خطر الانهيارات الجليدية.