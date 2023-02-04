 وزير خارجية السعودية يصل الكويت في زيارة رسمية - بوابة الشروق
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وزير خارجية السعودية يصل الكويت في زيارة رسمية

الكويت - أ ش أ
نشر في: السبت 4 فبراير 2023 - 8:57 م | آخر تحديث: السبت 4 فبراير 2023 - 8:57 م

وصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والوفد المرافق مساء اليوم إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.

وكان في استقباله بمطار الكويت الدولي مساء اليوم السبت، وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.


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