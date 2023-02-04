وزير خارجية السعودية يصل الكويت في زيارة رسمية

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وصل وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والوفد المرافق مساء اليوم إلى دولة الكويت في زيارة رسمية.

وكان في استقباله بمطار الكويت الدولي مساء اليوم السبت، وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.