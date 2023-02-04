وزيرة هندية: أجهزة الرقابة المالية ستؤدي وظيفتها بشأن مجموعة أداني جروب

قالت وزيرة المالية في الهند نيرمالا سيتارامان، اليوم السبت، إن أجهزة الرقابة الهندية مستقلة "سوف تقوم بوظيفتها" في التعامل مع المزاعم ضد مجموعة أداني جروب، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت سيتارامان في إحاطة صحفية، بعد الإعلان عن الموازنة في مومباي: "ندعهم يقومون بما هو مناسب، للحفاظ على النظام في الأسواق."

وتابعت أن مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي يملك "ما يكفي من الأدوات للحفاظ على الحالة الأساسية".

وشهدت الأسواق المالية حالة من اللغط جراء تقرير شركة الأبحاث هيندنبورج ريسرش، الذي اتهم مجموعة أداني جروب ومؤسسها جاوتام أداني، الذي كان حتى مؤخرا أغنى رجل في أسيا، بالاحتيال.

وعقب الاضطراب في الأسواق، حالت شركة أداني مؤخرا دون متابعة بيع أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، مستشهدة بالحاجة إلى حماية مصالح مستثمريها.