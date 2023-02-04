اعتبر الخبير البريطاني في الشؤون الدفاعية مايكل كلارك، أن أزمة المنطاد الصيني تحمل رسالة تحدي من بكين للولايات المتحدة بعد تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الفلبين.



ورجح البروفيسور كلارك، محلل الشؤون الأمنية والدفاعية لدى شبكة "سكاي نيوز" البريطانية أن يكون استخدام هذه المناطيد، إذا كانت الصين أطلقتها بالفعل، رسالة إلى الولايات المتحدة بعد قرارها فتح قواعد عسكرية جديدة في الفلبين، قائلا: "أعتقد أنه تحد".



وتابع كلارك إن الصين "تشير بذلك إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة ستقترب منها، ستكون بكين أكثر عدوانية في مراقبتها".



وأوضح أن عدم إقدام الولايات المتحدة على اسقاط المنطاد خوفا من خسائر ناجمة عن الحطام يعتبر "نوع من العذر، حيث كان المنطاد متواجدا في سماء أكثر من منطقة من أقل المناطق اكتظاظًا بالسكان في الولايات المتحدة، وإذا احتاجوا إلى تدميره، كان بإمكانهم مطالبة السكان بالبقاء في المنازل".



وفسر الخبير البريطاني موقف الولايات المتحدة بأنها "لا تريد جعل القضية أكبر، لأن الصين تستدرجها لإسقاط المنطاد وجعل الأمر قضية دولية".



وتحدث كلارك عن أن دول العالم بما في ذلك بريطانيا تتجه الآن إلى تطوير واستخدام مركبات التجسس التي تعمل في الغلاف الجوي العلوي، على الرغم من الاستخدام الواسع للأقمار الصناعية.



وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الموافقة على صفقة بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني مع شركة الدفاع الأمريكية "سييرا نيفادا" لتوفير مناطيد بدون طيار على ارتفاعات عالية لاستخدامها في المراقبة والاستطلاع.



وأشار إلى أن هناك شركات دفاعية أخرى، مثل شركة الصناعات الجوية والدفاعية البريطانية "بي.أيه.إي"، التي تعمل على طائرات بدون طيار تعمل بالطاقة الشمسية وخفيفة الوزن وقادرة على العمل في الغلاف الجوي العلوي والبقاء في مكانها لمدة تصل إلى 20 شهرًا.



وأوضح كلارك أن الميزة الأكبر للمناطيد قدرتها على دراسة منطقة ما على مدى فترة زمنية أطول من الأقمار الصناعية، مضيفا أن مراقبة رقعة جغرافية واحدة يحتاج "من 3 إلى 5 أقمار صناعية تسير طوال الوقت لتتبع نفس الرقعة الجغرافية"، مؤكدا أن "هذه البالونات (المناطيد) أيضًا رخيصة نسبيًا وأسهل بكثير في إطلاقها من القمر الصناعي".



كانت واشنطن أعلنت، الخميس، عن رصد منطاد صيني فوق ولاية مونتانا بالقرب من أحد مخازن الصواريخ النووية الثلاثة الأمريكية في قاعدة مالمستروم الجوية. كما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الجمعة، بأنها رصدت منطاد صيني ثان يحلق فوق أمريكا اللاتينية.



ويعود استخدام المناطيد الأول كأداة أساسية لجمع المعلومات الاستخباراتية إلى الحروب النابليونية منذ أكثر من 200 عام، كما تم استخدامها في عمليات الاستطلاع في الحرب الباردة.



وتعد المناطيد أجهزة عبارة عن بالونات خفيفة الوزن، مليئة بالغاز، وعادة ما يكون الهيليوم، ومثبتة بقطعة من معدات التجسس مثل كاميرا بعيدة المدى.



ويمكن إطلاقها من الأرض ويتم إرسالها في الهواء حيث يمكن أن تصل إلى ارتفاعات تتراوح بين 18 ألف متر و45 ألف متر، فوق مسارات طيران الطائرات التجارية في منطقة تعرف باسم "الفضاء القريب".