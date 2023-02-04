إصابة 13 فلسطينيا في مداهمة لجيش الاحتلال بالضفة الغربية

أصيب 13 فلسطينيا بالرصاص الحي، اليوم السبت، في مداهمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم للاجئين في أريحا بالضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية.



وذكرت المصادر، أن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوبي مدينة أريحا، حيث أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، ما أسفر عن 13 إصابة وصفت حالة 3 منهم بالخطيرة.



وبحسب المصادر، أطلقت قوات الاحتلال قذائف باتجاه منزل محاصر في المخيم بدعوى ملاحقة ناشط فلسطيني يتحصن بداخله.



وقال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت 5 فلسطينيين، عقب دهم وتفتيش منازلهم في مخيم جبر.



وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن قبل أسبوع أن ناشطا فلسطينيا نفذ عملية إطلاق نار استهدفت مطعما على مفرق "ألموغ" جنوب أريحا، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات في المكان.



ومنذ ذلك الوقت، فرض الجيش الإسرائيلي حصارا على مدينة أريحا من خلال حواجز عسكرية وكتل أسمنتية أقامها، على مداخل المدينة الرئيسية والفرعية.



وأدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في بيان، الحصار الإسرائيلي على أريحا وما تسبب به من عرقلة لحياة السكان ومضاعفة لمعاناتهم.



وطالب أشتية الولايات المتحدة بالتدخل العاجل لـ"رفع الحصار ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تمارسها سلطات الاحتلال، والمتمثلة بعمليات القتل وهدم المنازل والاستيلاء على الأراضي، وتسليح المستوطنين".



وقتل 36 فلسطينيا منذ بداية العام الجاري برصاص الجيش الإسرائيلي منذ بداية العام في الضفة الغربية وشرق القدس من بينهم ثمانية فتية ومسنة ، بحسب إحصائيات فلسطينية رسمية.