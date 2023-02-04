الصين تعلن فقدان السيطرة على المنطاد الذي يجوب سماء الولايات المتحدة

أعلنت الصين فقدانها السيطرة على المنطاد الذي يجوب سماء الولايات المتحدة، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.



وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أن المنطاد الذي تشتبه الولايات المتحدة في أنه كان يتجسس بأجوائها، «مدني» ويستخدم للأبحاث، لاسيما أغراض الأرصاد الجوية.



وورد في بيان الوزارة أن للمنطاد قدرة توجيه محدودة، وأنه انحرف عن مساره المخطط له بسبب الرياح.



كما جاء في البيان أن «الصين تأسف لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي».



وكانت الصين قد ذكرت، أنها تبحث في تقارير تفيد بأن منطاد تجسس صيني كان يحلق في المجال الجوي الأمريكي، وحثت على الهدوء.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينج، إنها ليس لديها معلومات عما إذا كانت رحلة مقررة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الصين ستبدأ، الأسبوع المقبل.



وأضافت في إفادة يومية: «الصين دولة مسؤولة، وقد التزمت دائما بصرامة بالقوانين الدولية، وليس لدى الصين أي نية لانتهاك أراضي ومجال أي دولة ذات سيادة. أما بالنسبة للمنطاد، كما ذكرت للتو، فإننا نبحث في الوضع ونتحقق منه ونأمل أن يتمكن الطرفان من التعامل مع هذا الأمر معا بهدوء وحذر».



كما ذكرت أن السياسيين والجمهور يجب أن يمتنعوا عن الحكم؛ قبل أن يكون لدينا فهم واضح للحقائق.