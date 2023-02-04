 تشيلسي يسقط في فخ التعادل السلبي مع فولهام في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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تشيلسي يسقط في فخ التعادل السلبي مع فولهام في الدوري الإنجليزي

د ب أ
نشر في: السبت 4 فبراير 2023 - 1:56 ص | آخر تحديث: السبت 4 فبراير 2023 - 2:17 ص
سقط تشيلسي في فخ التعادل السلبي مع ضيفه فولهام، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 22 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ورغم دخول تشيلسي بعدد من صفقاته الجديدة التي تعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وعلى رأسهم الأرجنتيني إنزو فيرنانديز القادم من بنفيكا البرتغالي، بالإضافة للأوكراني ميهايلو مودريك والفرنسي بينوا بيادشيلي، إلا أن الفريق اللندني فشل في هز شباك ضيفه.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع، فيما رفع فولهام رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس.


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