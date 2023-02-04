رئيس وزراء رومانيا: يجب بحث كل السبل لتقوية العلاقات التجارية مع مصر

عبر رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشيوكا، عن سعادته وفخره بزيارته لمصر ، على النحو الذي يعزّز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الدكتور مصطفى مدبولي في القاهرة، اليوم السبت، إنه على يقين بأنه بداية من اليوم سيستمر العمل للمحافظة على التماسك في العلاقات بين البلدين.

ولفت إلى أن هناك مجالات عديدة للتعاون بين البلدين وتقوية أواصر الترابط، مؤكدا ضرورة بحث كل السبل للمزيد من العلاقات التجارية بين البلدين.

وأضاف أن مباحثاته مع مدبولي تناولت ملفات مهمة للبلدين، مشيرا إلى أنه تم تناول كل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.