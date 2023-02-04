سلطنة عمان: 20 مليار ريال حجم السيولة المحلية بنهاية نوفمبر الماضي

بلغ إجمالي النقد المصدر بنهاية شهر نوفمبر الماضي نحو مليار و646 مليونًا و600 ألف ريال عُماني، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 6.2% مقارنة بنهاية نفس الشهر عام 2021، والبالغ مليار و755 مليون ريال عُماني.

وأشارت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وأوردتها وكالة الأنباء العُمانية اليوم السبت، إلى انخفاض عرض النقد بمعناه الضيق الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بنسبة 0.8%.

ووصل النقد إلى 5 مليارات و627 مليونًا و700 ألف ريال عُماني بنهاية شهر 11 الماضي، مقارنة بخمس مليارات و671 مليونًا و100 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وشهد إجمالي حجم السيولة المحلية ارتفاعًا بنسبة 0.9% ليبلغ 20 مليارًا و289 مليونًا و200 ألف ريال عُماني بنهاية شهر 11 الماضي، مقارنة بـ20 مليارًا و104 ملايين و300 ألف ريال عُماني بنفس الشهر عام 2021.

وانخفض حجم الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي العُماني بنسبة 16% ليصل إلى ست مليارات و282 مليون ريال عُماني، مقارنة بسبع مليارات و482 مليونًا و200 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2021.

وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية في سلطنة عُمان بنسبة 0.1% ليبلغ 17 مليارًا و316 مليون ريال عُماني بنهاية شهر 11 من العام الماضي، مقارنة بـ 17 مليارًا و325 مليونًا و200 ألف ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2021.

فيما أشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنسبة 5.1% ليصل إلى 29 مليارًا و188 مليونًا و700 ألف ريال عُماني بنهاية شهر نوفمبر 2022، مقارنة بـ 27 مليارًا و765 مليونًا و900 ألف ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2021.