كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات يتجاوز 671 مليون حالة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يتجاوز 671 مليونا، حتى صباح اليوم السبت.



وأوضحت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 671 مليونا و516 ألفا و911.



وارتفع إجمالي الوفيات جراء الوباء إلى ستة ملايين و840 ألفا و255 وفاة.



كما زاد إجمالي عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 13 مليارا و280 مليونا و222 ألفا و236 جرعة.



يذكر أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.