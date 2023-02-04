فيلم نفسي أطير يمثل مصر في ملتقى كركوك السينمائي الدولي لأفلام الأنيميشن بالعراق

أعلنت الإدارة المنظمة لملتقى كركوك السينمائي الدولي لأفلام الأنيميشن، مشاركة الفيلم المصري "نفسي أطير" للمخرج أسامة أبو زيد، في الدورة الخامسة المقرر انعقادها بالعراق في 19 فبراير الجاري.



فيلم "نفسي أطير" يشارك في المسابقة الرسمية بالملتقى ضمن 14 فيلما من دول عربية وأجنبية من بينها إيران وسويسرا والعراق والجزائر وتونس واليمن وسنغافورة، الفيلم من نوعية التحريك وفاز مؤخرا بجائزة الظاهرة لأفلام التحريك من مهرجان الظاهرة السينمائي الدولي بسلطنة عمان.



يحث الفيلم على قيمة الصدق وكيف أن الكذب يضر ولا يفيد، حيث تدور أحداثه حول "أم" تقدم سلة بها أربعة ثمرات فاكهة لأربعة أطفال، ويدعي أحد الأطفال على أنه يستطيع الطيران بشرط أن يأكل التفاحة الخاصة بأحد الأطفال الموجودين، وبعد أن يأكلها لا يستطيع إثبات إمكانيته الطيران، وبعد أن يتبين كذبه، تكون النتيجة الحرمان من المشاركة في تناول كمية أكبر متنوعة من الفاكهة التي تقدمها الأم.



"نفسي أطير" إنتاج المركز القومي للسينما وقام بتصميم الشخصيات ريهام حسنى وتصميم الخلفيات محمد صلاح الدين، وأداء صوتي كنزى محمود، كرما محمود، فريدة معاوية، مريم أحمد، والفيلم سيناريو محمود خليل، موسيقى أحمد بدرخان، تسجيل الحوار والمؤثرات الصوتية عصام شوشة تحريك وإخراج أسامة أبوزيد.