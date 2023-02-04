كوريا الجنوبية تسجل أقل حصيلة من إصابات كورونا في 31 أسبوعا

تراجعت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية إلى أقل عدد يتم تسجيله خلال يوم سبت منذ 31 أسبوعا، وسط تراجع الإصابات بشكل تدريجي واتخاذ الحكومة خطوات لدعم عودة المواطنين إلى حياتهم الطبيعية قبل تفشي جائحة كورونا.

وسجلت كوريا الجنوبية 14 ألفا و624 إصابة جديدة بكوفيد-19، بما في ذلك 41 إصابة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 30 مليونا و243 ألفا و393 حالة، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت كوريا الجنوبية، تسجيل 22 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألفا و574حالة، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

ووصل عدد المرضى من ذوي الحالات الخطيرة إلى 325 مريضا، مقارنة بـ339 مريضا في اليوم السابق. وظلت الحصيلة أقل من 400 مريض لليوم الخامس على التوالي.