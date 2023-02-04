الهند: علاقاتنا مع الولايات المتحدة تعززت وهناك شراكة وثقة متبادلة تجمع بيننا

قال السفير الهندى لدى الولايات المتحدة "تارانجيت سينج سانذو"، اليوم السبت، إن العلاقات الهندية الأمريكية تعززت وأن هناك شراكة وثقة متبادلة تجمع بين البلدين.

وقال السفير الهندى فى معرض تصريحات صحفية نشرت اليوم: "إن الولايات المتحدة تنظر إلى الهند على أنها شريك جدير بالثقة فيه، وأن الهند تنظر إليها نظرة مماثلة، وأن التعاون بين البلدين فى مجال التكنولوجيا يبرهن على الثقة المتبادلة بين البلدين".

وأضاف السفير الهندى قائلا "إن العلاقات بين الولايات المتحدة والهند تعززت بعد الزيارة الأولى التى قام بها رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى للولايات المتحدة خلال عام 2014 وبعد تولى الرئيس الأمريكى جو بايدن السلطة، وأن نطاق التفاعل بين البلدين يتسع مثلما تتسع مجالات النقاش بين مسئولين البلدين".

وأكد السفير الهندى أن التكنولوجيا تمثل أحد دعائم العلاقات الهندية الأمريكية، وأن هذه العلاقات لا تقتصر على مسئولى الادارة فقط، بل إنها قائمة على المستوى الأكاديمى والعلمى أيضاً، حيث يتعاون خبراء الجانبين ويعملان معاً".

وجدير بالذكر أن وزارة الشئون الخارجية الهندية كانت قد ذكرت فى وقت سابق أن مستشار الأمن القومى الهندى "أجيت دوفال" قام بزيارة رسمية لواشنطن خلال الفترة من 30 يناير والأول من فبراير ورافقة خلالها مسئولون كبار من الحكومة وكبار رجال الصناعة الهندية، وأنه تم خلال هذه الزيارة عقد لقاءات مع صانعى السياسة الأمريكية ومسئولين بالحكومة الأمريكية والكونجرس ورجال الأعمال وباحثين وخبراء أكاديميين لبحث القضايا الثنائية والاقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت وزارة الشئون الخارجية الهندية إن مستشار الأمن القومى الهندى عقد اجتماعات مع نظيره الأمريكى جاك سوليفان ومع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلى ونائبة وزير الدفاع كاثلين هايكس ومسئولى مجلس الشيوخ، وأن الجانب الأمريكى أعرب عن تأييده لتخفيف القيود عن الصادرات إلى الهند فى مجالات حساسة، وأن يتم بذل جهود لإجراء تعديلات تشريعية فيما يتعلق بهذا الشأن.

وأشارت إلى أن الهند والولايات المتحدة إتفقتا على التركيز على الإنتاج المشترك للعناصر الرئيسية ذات الاهتمام المشترك فى قطاع التصنيع بمجال الدفاع.