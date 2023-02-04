مديرة الأكاديمية الوطنية للتدريب: منتدى الشباب منصة تهدف إلى السلام وتشجع على الإبداع

قالت الدكتورة رشا راغب، المديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن منتدى شباب العالم منذ إطلاقه في عام 2017، أصبح أكثر من مجرد لقاء أو ملتقى سنوي للشباب، على مدار نسخه الأربعة وفاعلياته وأنشطته المتطورة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن المنتدى أصبح منصة عالمية؛ تهدف إلى السلام وتشجع على الإبداع وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن النقاشات المفتوحة في جلسات المنتدى، عكست آمال وقدرات الشباب، وخبرات صناع القرار وقادة العالم في العديد من القضايا.

وأشارت إلى ترجمة التوصيات الناجمة عن النقاشات في مختلف المجالات سواء البيئية أو الاقتصادية أو غيرها، إلى مبادرات ناجحة وفعالة، استقبلها العالم بنجاح شديد.

وذكرت أن «الأساس في قدرة الشباب المتميز على تحقيق النجاحات، يعتمد على دعم وتشجيع وثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الشباب المصري ورؤيته، وإتاحة فرصة للتواصل مع شباب العالم لمناقشة القضايا المعاصرة وصياغة الحلول الواقعية».

وتوجهت بالشكر والتقدير للشباب الذين كانوا على قدر ثقة الرئيس فيهم، بشكل إيجابي ومؤثر وفاعل، منوهة أن «العالم يمر بوقت دقيق تملؤه تحديات متعددة».

وأوضحت أن «الشباب طرف متأثر بهذه التحديات»، مضيفة: «لكنهم أحد أهم الأطراف مواجهة لتلك التحديات، بما يمتلكونه من حلم وإرادة وتصميم على إحداث تغيير حقيقي في الحاضر والمستقبل، لأنهم دائمًا على اتصال بواقعهم وتناول القضايا على المستوى الإقليمي والدولي».

ولفتت إلى أن «المتغيرات الدولية الحالية والأزمات المتتالية، نتجت عنها تداعيات إنسانية واقتصادية أصبحت تمثل أعباء على كاهل الحكومات والدول»، قائلة إن الشباب لديهم اعتقاد قوي ويقين بضرورة المشاركة الفعالة في دفع عجلة التنمية في مجتمعاتهم قدر استطاعتهم.