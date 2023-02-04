أشرف زكي: لا يوجد فنان يشكو من عدم قدرته على تلقي العلاج

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن دور النقابة الرئيسي؛ هو حماية الفنانين وبخاصة جيل الأساتذة الكبار، مؤكدا أن النقابة تضطلع بدورها الخاص بالرعاية الاجتماعية والصحية.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «بصراحة» عبر فضائية «الحياة»، أنه لم يعد هناك فنان يشتكي من عدم قدرته على توفير العلاج، موضحا أن كل الأزمات المرضية والصحية للفنانين تتكفل بها النقابة.

وأشار إلى تنسيق نقابة المهن التمثيلية مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ بتخصيص فقرة تحت عنوان «شكرا أسعدتمونا» خلال مهرجان القاهرة للدراما والذي شهد تكريم مجموعة كبيرة جيل الأساتذة من الفنانين.

كما لفت إلى إجراء الشركة المتحدة، تغطية خاصة عبر استضافة القنوات الفضائية لجيل الأساتذة الكبار، بالإضافة إلى محاولات تنشيط أدوارهم الفنية من جديد عبر إعادة دمجهم في بعض الأعمال الفنية، مشيرا إلى أن الظروف الصحية لبعضهم تقف حائلا دون ذلك.

وأكد كذلك أن النقابة تتواصل بصفة دورية مع شركات الإنتاج والمنتجين؛ بشأن متابعة أجيال الرواد والأساتذة الكبار والعمل على دمجهم مرة أخرى في الأعمال الفنية.

وعلى صعيد آخر يتعلق بظاهرة برامج «المقالب»، قال إنها ظاهرة تتواجد في جميع دول العالم، لا تقتصر على مصر فقط، مشيرا إلى أنها تتوقف على شهر واحد في العام «رمضان»، وتلقى إعجابا من الجمهور.

وتابع: «بكون غير سعيد عند مشاهدة أفعال تثير استيائي أنا والآخرين.. لكن الفترة القادمة أفضل وسيتم مراعاة ذلك».

وبسؤاله عن دور النقابة في تشغيل الفنانين المتوقفين عن العمل، أجاب: «لا توجد نقابة في العالم لها دور في التشغيل»، متسائلا: «هل نقابة المحامين توفر فرص للمحامين.. والأطباء والإعلاميون».

وأكّد أن دور النقابة هو المحافظة على المهنة، موضحا أنها تسعى قدر المستطاع لمحاولة غلق هذه الفجوة، وذلك عبر إرسال «سي دي» يضم أعمال الفنانين المتوقفين عن العمل لشركات الإنتاج؛ لإعادة تنشيط أدوارهم مرة أخرى.

ونوه بأن النقابة تقدمت بمشروع قانون؛ بشأن تولي مسؤولية ترخيص مكاتب التشغيل، معقبا: «مكاتب الكاستتنج هدمت الدنيا.. وورش التمثيل أصبحت موضة، وأي حد ممكن يعمل ورشة تمثيل وأصبح 90 % منها تجارة».

وأوضح أن النقابة توجهت بنصائح كثيرة للراغبين في دخول المجال الفني ورغم ذلك لا تلقى عظة، متابعا: «الناس لا تريد أن تتعظ.. نحن لا نعترف إلا بالورش التي تعقدها نقابة المهن التمثيلية».