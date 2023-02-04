 ميدو يوافق على انضمام مدافع الإسماعيلي لمنتخب الشباب - بوابة الشروق
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ميدو يوافق على انضمام مدافع الإسماعيلي لمنتخب الشباب

زيـاد الميـرغني
نشر في: السبت 4 فبراير 2023 - 7:15 م | آخر تحديث: السبت 4 فبراير 2023 - 7:15 م

إنضم إياد العسقلاني مدافع الإسماعيلي لصفوف منتخب الشباب تحت عشرين عاماً، وذلك خلال معسكره التحضيري استعداداً لخوض نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها مصر خلال الفترة من 19 فبراير وحتى 12 مارس.

ويعد العسقلاني أحد الركائز الأساسية للمنتخب حيث شارك بصفة أساسية ضمن صفوفه خلال المنافسات الرسمية الماضية والتي كان أخرها بطولة كأس العرب.

ووافق الجهاز الفني للفريق الأول بالإسماعيلي بقيادة أحمد حسام ميدو على تواجد المدافع الشاب خلال معسكر شباب الفراعنة والذى يتخلله الإعلان الرسمي عن القائمة النهائية التي ستخوض منافسات الكان

الجدير بالذكر أن قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات موزمبيق والسنغال ونيجيريا.


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