الصحة العالمية: السرطان السبب الرئيسي الثاني للوفاة في العالم

كشف المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن السرطان هو السبب الرئيسي الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم ، ويمثل ما يقرب من 1 من كل 6 وفيات على مستوى العالم.



وفي اليوم العالمي للسرطان، أوضحت المنظمة أن السرطان ينشأ من تحول الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية في عملية متعددة المراحل تتطور بشكل عام من آفة ما قبل السرطان إلى ورم خبيث، وتنجم هذه التغيرات عن التفاعل بين العوامل الوراثية للشخص وثلاث فئات من العوامل الخارجية، منها:



1-العوامل المادية المسرطنة مثل الأشعة فوق البنفسجية والإشعاع المؤين.



2-المواد الكيميائية المسرطنة، مثل الأسبَست، ومكونات دخان التبغ، والأفلاتوكسين (ملوث غذائي)، والزرنيخ (ملوث مياه الشرب)؛



3-المواد المسرطنة البيولوجية، مثل العدوى من فيروسات أو بكتيريا أو طفيليات معينة.



ما هي بعض عوامل الخطر المرتبطة بالسرطان:



1- تعاطي التبغ



2- تعاطي الكحول



3- النظام الغذائي غير الصحي



4-الخمول البدني



5-تلوث الهواء



6- بعض الأمراض غير السارية



7- العدوى المسببة للسرطان مثل الملوية البوابية، وفيروس الورم الحليمي البشري، وفيروس التهاب الكبد B، وفيروس التهاب الكبد C، وفيروس إبشتاين بار.



وأوضحت المنظمة كيفية الوقاية من السرطان يمكن الحد من خطر الإصابة بالسرطان من خلال:



1- عدم تعاطي التبغ



2- الحفاظ على وزن صحي للجسم



3- تناول غذاء صحي



4- ممارسة النشاط البدني بانتظام



5- تجنب تعاطي الكحول على نحو ضار



6-الحصول على التطعيم ضد فيروس الورم الحليمي البشري والتهاب الكبد B إذا كنت تنتمي إلى مجموعة يُوصى بحصولها على التطعيم



7- تجنب الأشعة فوق البنفسجية



8-ضمان الاستخدام الآمن والملائم للإشعاع في الرعاية الصحية



9- تقليل التعرض المهني للإشعاع المؤين إلى أدنى حد ممكن



10- الحد من التعرض لتلوث الهواء الخارجي وتلوث الهواء الداخلي