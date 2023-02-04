تموين سوهاج: طرح لحوم سودانية بسعر 160 جنيها للكيلو في معارض أهلا رمضان

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أكد المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، اليوم السبت، جلب كميات من اللحوم السودانية من منفذ كوم أمبو؛ لبيعها بمنافذ معرض "أهلا رمضان" بالمحافظة بأسعار 160 جنيهًا للكيلو، وبمنافذ السلع الغذائية المخفضة الثابتة والمتنقلة.

وأضاف وكيل تموين سوهاج، في تصريحات لـ"الشروق"، أن اللحوم ستوزع تحت إشراف وزارة التموين لمراقبة أسعارها َوتوزيعها على المواطنين بسعرها المحدد 160 جنيهًا فقط للكيلو.

وأشار إلى أن أماكن بيع اللحوم الحمراء بمنافذ معرض أهلا رمضان الثابتة والمتحركة والتي وصل عددها 78 منفذا ثابتا ومتحركا، وبمنافذ التموين الثابتة والمتنقلة، فضلا عن سيارات بيع اللحوم التابعة للوحدات المحلية بكل مركز.

وافتتح وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، 4 منافذ لمعرض "أهلا رمضان" داخل مدينة سوهاج، في شارع سيتي وميدان الشهيد عبد المنعم رياض، وميدان العارف، ومدينة ناصر بحي شرق.