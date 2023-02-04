مصرع 5 ركاب في غرق ميكروباص بترعة في المنيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- التصريح بدفن الضحايا وتسليمهم لذويهم

قررت النيابة العامة بمركز ملوي بالمنيا، التصريح بدفن 5 جثث وتسليمهم لذويهم؛ لقوا مصرعهم غرقا إثر انزلاق سيارة ميكروباص كانت تقلهم في ترعة جانبية بقرية المحرص.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم "5428 / ن س ج"، في ترعة جانبية شمال قرية المحرص بمركز ملوي.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين وقوع الحادث بسبب انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة؛ مما أدى لانحرافها وانقلابها في الترعة.

وأسفر الحادث، عن مصرع محمد علي رشدان، 59 عاما، وطارق أبو العيون 23 عاما، و3 أشخاص آخرين، جميعهم من مركز ديروط في محافظة أسيوط.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جميع الجثث، ونقلها إلى المشرحة لحين استخراج تصاريح الدفن.

وتسبب الحادث، في إصابة بشير أحمد عبد الحكيم، 57 عاما، سائق، مقيم بقرية صفط الخمار في مركز المنيا، ومريم حسام الدين محمود، 22 عاما، طالبة جامعية، تقيم بمحافظة الإسكندرية، وتم نقلهما إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

ودفعت الوحدة المحلية لقرية قلندول، بلودر لسحب السيارة من الترعة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

التتبع

السابق التالي