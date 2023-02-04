نقيب المهن التمثيلية: أشرف عبد الباقي أعاد إحياء المسرح

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن المسرح المصري عاد إلى الظهور على الساحة الفنية من جديد، مشيدا بدور الفنان أشرف عبد الباقي وفريقه في إعادة إحياء المسرح مرة أخرى.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «بصراحة» عبر فضائية «الحياة»، أن الفنان أشرف عبد الباقي استطاع مع فريقه تحريك المياه الراكدة بصرف النظر عن القبول أو الرفض، لكنهم نجحوا في إعادة الرواج والزخم الجمهوري إلى المسرح.

وأشار إلى أن الفرق المسرحية الحرة والمستقلة تشهد إقبالا شديدا جدا من الجمهور.

وتابع: "السينما في مكان والمسرح في مكان آخر، ونحن لا ندين أشخاصا، لكن مشكلتنا مع الفكر والرؤية والارتباك في المشهد.. عندما نتحدث عن مصر.. لا يصح أن يكون المشهد مرتبكا".

وأوضح أن الوجوه الجديدة من الشباب تظهر في الوقت الحالي إما من خلال الفرق الحرة، أو تبني شركات الإنتاج لهم في أعمال تلفزيونية، مؤكدا أن الساحة الفنية ظلت سنوات طويلة راكدة لم يطف على سطحها أي من المواهب، سوى بعض الاجتهادات.

وأكد أن المسرح لم يعد يفرغ مواهب ليس على صعيد الممثلين فقط لكن أيضا مخرجي المسرح، ومهندسي الديكور، والموسيقى ومصممي الأزياء، قياسا بما كان يجري في الفترات السابقة.

على جانب آخر، أشاد ببرنامج «الدوم»؛ مؤكدا أنه استطاع تحريك المياه الراكدة، معبرا عن أمنيته في تكرار التجربة مرة أخرى عبر برامج أخرى متنوعة.

وتابع: «مصر مليئة بالمبدعين.. نحن مصر هوليود الشرق»، مؤكدا أن جميع مؤسسي الحركة الفنية في جميع الدول العربية من الكويت والعراق والسعودية والجزائر والإمارات؛ هم من أجيال الأساتذة المصريين.