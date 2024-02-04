اعتبر عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، الموقف الأمريكي تصعيدي ولا يتجه نحو التهدئة، وذلك في مستهل تعليقه على زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخامسة لمنطقة الشرق الأوسط، للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الأسرى، والبدء بهدنة إنسانية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسمح لدولة الاحتلال، بمواصلة القتال والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، مؤكدا أن أمريكا تقود الحرب في غزة حتى اللحظة الراهنة، لأنه لو كانت إسرائيل لانهارت في بضعة أيام.

وأشار إلى أن أمريكا تضع مصلحتها أولا، فهي لا تريد الدخول في الانتخابات الرئاسية، في ظل حرب إقليمية واسعة وفوضى وإبادة جماعية تتجاوز الفلسطينيين، منوها بأن الولايات المتحدة تعلم أن استمرار العدوان على غزة قد لا يسيطر عليه في المستقبل، والحرب لن تكون قادرة على تصفية الفلسطينيين.

وثمن الموقف البريطاني حيال دراسته إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، بعكس الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأخرى، مشددا على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا يهمه مصلحة اليهود بقدر ما يهمه النجاة من القضاء الإسرائيلي، على حجم الجرائم التي ارتكبها في أثناء رئاسته لهذه الحكومة.

وكانت الخارجية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، عن عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، جولة في الشرق الأوسط خلال الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري، والتي ستتضمن مصر والسعودية وقطر وإسرائيل؛ لمواصلة جهوده من أجل التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الأسرى، والبدء في هدنة إنسانية بقطاع غزة.