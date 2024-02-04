مسؤول روسي يزور كوريا الجنوبية لبحث العلاقات الثنائية والحرب في أوكرانيا

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أجرى نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو محادثات مع نظيره الكوري الجنوبي تشونج بيونج وون لمناقشة الأمن الإقليمي والقضايا الأخرى العالقة ، خلال زيارته إلى سول، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وأفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه جاء في بيان لوزارة الخارجية أن نائب وزير الخارجية الروسي المسؤول عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ، التقى مع نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي يوم الجمعة وتناولت المباحثات الحرب الأوكرانية والعلاقات الثنائية.

وأعرب تشونج عن "موقف كوريا الجنوبية الصارم" بشأن التعاون العسكري الروسي المتنامي مع كوريا الشمالية ودعا موسكو إلى انتهاج "سلوك مسؤول".

وحث المسؤول الكوري الجنوبي روسيا على التعاون لمنع أي انتهاك لحقوق الشركات والمواطنين الكوريين الجنوبيين في روسيا.

ووفقا للوزارة فإن رودنكو أجرى أيضا خلال زيارته محادثات مع كيم جون، كبير المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية.