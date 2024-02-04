يحتفي الوسط الأدبي والثقافي، اليوم الأحد، بذكرى ميلاد الكاتب الكبير علاء الديب، الذي ولد في القاهرة 4 فبراير 1939، وتوفى 18 فبراير 2016، فهو أديب وروائي مصري معاصر وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1960، وهو صاحب الكتاب الشهير "عصير الكتب" الصادر عن دار الشروق، الذي أصبح من أهم علامات الكتب الثقافية في مصر.

يملك الأديب الكبير مجموعة من الكتب القيمة التي صدرت عن دار الشروق، وباتت ضمن محطاته الإبداعية البارزة التي أثرت الرواية العربية، ومنها رواية "زهر الليمون" التي تعد إضافة حقيقية للرواية العربية عامة سواء ببنيتها الفنية، أو بما تعبر عنه تعبيرا عميقا من خبرة إنسانية حية صادقة، حيث رحلة دائرية تبدأ من حجرة البطل الصغيرة فوق سطح بيت في السويس وتنتهي في القاهرة بين الأسرة وأصدقاء قدامى.

كما أصدر الديب مع دار الشروق، كتاب "عصير الكتب" الذي كان عنواناً للباب الأشهر في صحافتنا الثقافية، قدم خلاله الديب شهادة كبرى على إبداعات حقبة ثرية ومثيرة من تاريخ هذا الوطن، ويغطي بها مساحات من الأمكنة والأزمنة عبر مختارات قوامها 111 عملا في القصة والرواية والشعر والسياسة والموسيقى والاجتماع والتاريخ، يتناولها بالتحليل الممتع، والعرض الشائق.

وأبدع الكاتب علاء الديب ثلاثية صادرة عن دار الشروق باسم: أطفال بلا دموع - قمر على المستنقع - عيون البنفسج، وفي الروايات الثلاث يغوص علاء الديب بعيدا في أعماق الصراع الأسري والإنساني، وكيف ينظر كل من الأبطال لنفسه وللآخرين، كل هذا بلغة شديدة الصفاء والشعرية تضفي طابعا فلسفيا يمس كل من يقرأ هذا النص

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كما أصدر الديب مع دار الشروق كتاب "وقفة قبل المنحدر: من أوراق مثقف مصري"، كسيرة ذاتية تساءل من خلالها أليس من حق الإنسان أن يلتقط أنفاسه، ينعم بحياة مستقرة بعض الشيء، هادئة بعض الشيء، مفهومة بعض الشيء، وذلك بالإضافة إلى رواية "أيام وردية"، والقصص "المسافر الأبدي".

ويملك الكاتب علاء الديب مسيرة طويلة من الإبداع، تمثلت في 5 مجموعات قصصية هي "القاهرة"، "صباح الجمعة"، "المسافر الأبدي"، "الشيخة"، "الحصان الأجوف"، و5 روايات هي "زهر الليمون"، "أطفال بلا دموع"، "قمر على المستنقع"، "عيون البنفسج"، و"أيام وردية"، كما قدم سيرته الذاتية في كتاب "وقفة قبل المنحدر".

وشهد الكاتب الكبير علاء الديب صعود منصات التتويج اعترافا ببراعته وإسهاماته التي لا تنسى في الذاكرة الإبداعية العربية، حيث حصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2001.