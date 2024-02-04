مستشار الأمن القومي الأمريكي: ضرباتنا في سوريا والعراق ليست نهاية الأمر

أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الضربات التي شنتها واشنطن على مواقع في سوريا والعراق الجمعة الماضي ليست نهاية الأمر.

وقال سوليفان، اليوم الأحد، في تصريحات نقلتها شبكة "الجزيرة" الإخبارية: "الرئيس بايدن كان واضحا جدا منذ البداية بأنه عندما تُستهدف قواتنا فسوف نرد".

وأضاف "أمر بايدن بالرد على الهجمات التي نتعرض لها حازمٌ وجدّي وهو ما يحدث".

وأكد سوليفان أن واشنطن ستشن ضربات أخرى وستتخذ إجراءات إضافية.

وتابع "نقيّم عدد الضحايا في صفوف المليشيات ونعتقد أن الضربات كان لها تأثير جيد في إضعاف قدراتها".

وأشار إلى أن بايدن مصمم على الرد بقوة، مشددا على أن واشنطن لا تبحث عن حرب أوسع في الشرق الأوسط.

والجمعة الماضي، شنت الولايات المتحدة عدة ضربات على مواقع في سوريا والعراق، ردا على استهداف قاعدة "البرج 22" الأمريكية في الأردن.