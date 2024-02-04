محافظ الغربية يوجه بتوفير السلع بأسعار مخفضة في منافذ معا ضد الغلاء



تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، منافذ "معا ضد الغلاء" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، في 12 مركزًا ومدينة بالمحافظة، عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء؛ للتأكد من توفير السلع بأسعار مخفضة، وبكميات كبيرة؛ لتلبية احتياجات المواطنين.

وعقد المحافظ، خلال متابعته مقارنة بين أسعار السلع في المنافذ بمختلف المراكز والمدن، والقرى لخفض أسعار السلع المرتفعة.

كما حرص "رحمي"، على السؤال والاستماع لآراء المواطنين في الأسعار والمنافذ، مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كل احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

ووجه المحافظ، بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من "الزيوت والسكر والأرز والألبان"، وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

كما شدد على ضرورة مراعاة حجم الطلب، وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية كل احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية مع الحرص على عدم وجود نواقص بالمعارض، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية وضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين.