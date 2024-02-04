رئيس هيئة دعم الشعب الفلسطيني يحذر من كارثة صحية في غزة نتيجة تحلل الجثث

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن هناك كارثة إنسانية تحدق بالفلسطينيين جراء استمرار حرب الإبادة الجماعية لليوم 121 على التوالي، والتي خلفت 27 ألف شهيد وأكثر من 10 آلاف مفقود و66 ألف مصاب.

وأشار «عبد العاطي»، خلال مداخلة على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى الدمار الواسع الذي لحق بقطاع غزة، منوهًا أن ما يتراوح بين 75 إلى 80% من المنشآت تعرضت لتدمير كلي وجزئي، بجانب حركة نزوح غير مسبوقة لأكثر من 90 إلى 95% من سكان القطاع؛ الذين يعيشون في فصول كارثة إنسانية.

وأوضح أن الأخطر من ذلك استمرار ارتكاب المجازر بحق العائلات بقصف منازلها ومراكز الإيواء والمستشفيات دون سابق إنذار، مما خلف عشرات الآلاف من الشهداء تحت ركام المنازل والشوارع؛ دون أن تتمكن سيارات الإسعاف أو أطقم الدفاع المدني من إجلائها، نتاج المعدات المتهالكة وقصف الأطقم الطبية والمسعفين والدفاع المدني.

وأفاد بأن هناك عجزا في المواد والقدرات لدى الدفاع المدني لإخراج جثامين الشهداء؛ فهم تارة ينتقلون من مكان إلى مكان بإمكانات متواضعة يلجأ فيها المدنيون لإخراج بعض الجثامين من خلال الأيدي أو بمعدات بسيطة، لافتا أن الجثامين المتحللة ستترك آثارا وخيمة وأوبئة صحية وبيئية كارثية؛ تسببت الآن في ارتفاع نسب الأمراض في أواسط سكان القطاع بجانب شح ونقص المياه.