وزارة التنمية الفلسطينية: نسبة المساعدات التي تدخل غزة لا تتجاوز 20% من الاحتياجات

قالت وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، إنَّ نسبة المساعدات التي يتم إدخالها إلى قطاع غزة لا تتجاوز 20% من الاحتياجات الأساسية للسكان، وما يتوفر لديها لتوزيعه من مجمل هذه المساعدات لا يتعدى 8% مما يتم إدخاله إلى القطاع.



وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أنّها مستمرة في أداء واجبها ودورها الوطني تجاه الفلسطينيين في مواجهة حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير القسري.



ودعت إلى عدم التعاطي مع الاشاعات والحملات المغرضة التي تناقلتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي.



ولفتت إلى أن حملة التحريض والتشويه تقف خلفها بعض الجهات التي رفضت الوزارة التعامل والتعاون معها استنادا لموقفها المبدئي بأن المساعدات الإنسانية لا يمكن أن تسيّس، ولا تقدم عبر جهات غير الوزارة حيث تقدمها مباشرة للمحتاجين بالدرجة الأساسية وللنازحين اللذين هجروا قسرا من منازلهم.



وأوضحت أن الشعب الفلسطيني يمر في مرحلة مصيرية وحاسمة في تاريخ الصراع والبقاء على أرضه ونضاله لتحقيق مشروعه الوطني بالعودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو عام 1967.