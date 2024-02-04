لبنان يعرب عن قلقه إزاء القصف الأمريكي على سوريا والعراق

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، اليوم الأحد، عن قلقها العميق إزاء القصف الذي تعرضت له مواقع في كل من سوريا والعراق، مؤكدةً ضرورة احترام أمن وسيادة وسلامة الدول كافة.

وقالت الوزارة، في بيانها: «نعرب عن عميق قلقنا من القصف الذي تعرضت له كل من سوريا والعراق، وأسفنا لما نتج عنه من سقوط عدد من القتلى والجرحى، وما يشكله أيضا من انتهاك لأمن وسيادة البلدين الشقيقين».

وأكدت الوزارة أن موقفها هذا مبدئي لدى الاعتداء على أي دولة عربية، وقد سبق أن عبرت عن موقف مماثل لدى انتهاك سيادة وأمن الأردن الشقيق، واستهداف أفراد أمريكيين متواجدين على أراضيه، داعيةً في الوقت ذاته إلى «ضبط النفس واحترام أمن وسيادة وسلامة كافة الدول، وتذكر بأن لبنان سبق أن حذر مرارا الجميع من خطر تمدد الحرب وتوسع الصراع».

وطالبت الوزارة في بيانها «بضرورة تطبيق وقف إطلاق نار فوري في غزة كمدخل إلزامي لوقف التصعيد، بغية التوصل إلى حل سياسي قائم على قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

وكانت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» قد أعلنت، في بيان أمس السبت، أن الولايات المتحدة شرعت في تنفيذ ضربات جوية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والفصائل التابعة له وأن طائرات أمريكية قصفت أكثر من 85 هدفا واستهدفت مراكز سيطرة وتحكم واستخبارات ومستودعات وصواريخ.

وقال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن الضربات التي استهدفت عدة مواقع في سوريا والعراق، جاءت ردًا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية بالأردن.

وأكد البيت الأبيض أن الضربات الأمريكية استمرت حوالي 30 دقيقة باستخدام أكثر من 125 ذخيرة موجهة بدقة على أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا شملت 3 منشآت في العراق و4 منشآت في سوريا، وذلك بعد تواصله مع العراق لتنفيذها.