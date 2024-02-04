نوير: نتطلع لمواجهة ليفركوزن في سباق الفوز بالدوري الألماني

يشعر فريق بايرن ميونخ بأنه في أحسن حالاته في الوقت الحالي، بما في ذلك مباراة مونشنجلادباخ التي فاز بها 3 /1 أمس السبت ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، لكن حارس المرمى مانويل نوير قال إن ذلك لا يعني شيئا حينما تأتي مواجهة يوم السبت المقبل أمام باير ليفركوزن.

وقال نوير: "بغض النظر عن نتائجنا في الفترة السابقة لتلك المباراة، العديد من الأشياء لا تعني شيئا في مثل تلك المباريات، سنرى من سيكون أفضل في هذا اليوم".

وأضاف: "الأمر مختلف قليلا عن الماضي لأننا الفريق الذي يسعى لاقتناص الصدارة، بالطبع نهدف لتغيير ذلك للأفضل من خلال تحقيق النقاط الثلاث في مواجهة ليفركوزن".

وتابع نوير: "كل من يرتدي قميص بايرن ميونخ ينتظر تلك النوعية من المباريات، الأمر نفسه في دوري أبطال أوروبا، وفي أغلب المباريات أمام بوروسيا دورتموند، وكذلك في مواجهة مثل التي تكون أمام ليفركوزن الذي يقدم موسما جيدا للغاية، وهي مباراة كبيرة نتطلع لها".

من جانبه قال توماس توخيل المدير الفني لبايرن : "سنذهب إلى ليفركوزن بهدف واضح وهو إلحاق الخسارة الأولى به".

وقال يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "من الرائع أن يكون هناك فريقان يؤديان بهذا الشكل الرائع ،ويتنافسان على اللقب، هذا مهم جدا بالنسبة للدوري".

وأضاف: "ليس من الضروري أن نكون المرشحين للفوز، بعد كل ذلك نحن في موضع المطاردة، لذلك من الواضح من هم المرشحون للفوز" ، مضيفا أن ناديه يشعر بالارتياح من خلال ما يقوم به في سباق الفوز باللقب.