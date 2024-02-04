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مدافع جنوب أفريقيا: لم نحقق إنجازا بعد لكننا سعداء

أمير نبيل
نشر في: الأحد 4 فبراير 2024 - 6:16 م | آخر تحديث: الأحد 4 فبراير 2024 - 6:16 م

تحدث جرانت كيكانا مدافع منتخب جنوب أفريقيا، عن الفوز الصعب على الرأس الأخضر بركلات الترجيح في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل "الأولاد" إلى نصف النهائي بعد الفوز بركلات الترجيح عقب تعادل سلبي في الوقت الأصلي والإضافي ضد المنتخب الواعد الرأس الأخضر.

وتحدث كيكانا لموقع "آي ديسكي تايمز" الجنوب أفريقي قائلا: "لقد قطعنا شوطا طويلا، ومررنا بالكثير، لا يمكنني أن أعبر عن مدى سعادتي بما وصلنا إليه".

وأضاف المدرب: "اللاعبون أظهروا شخصية وثقة، وكانوا يلعبون من أجل بعضهم البعض، ومن أجل أن نجعل أمتنا فخورة".

ويلتقي منتخب جنوب أفريقيا مع نظيره النيجيري في الدور نصف النهائي، على ملعب لوران بوكو.

وقال اللاعب: "منذ فترة لم تعرف جماهيرنا السعادة، من الجيد أن نرسم البسمة على شفاه الجماهير".

وأضاف: "نعلم أننا لم نحقق أي إنجاز حتى الآن، لكننا احتفلنا أمس واليوم نبدأ بالعمل الجاد استعداداً لما هو قادم"

 

 


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