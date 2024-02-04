باريس تجري استفتاء حول زيادة رسوم ساحات الانتظار لسيارات الدفع الرباعي

أجرت باريس استفتاء بين مواطنيها، اليوم الأحد، حول ما إذا كان سيتم زيادة رسوم المواقف لسيارات الدفع الرباعي لأسباب تتعلق بالبيئة والسلامة.

وسوف تزيد الرسوم في ساحات انتظار السيارات العامة ثلاث مرات، بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي، مما يؤدي إلى رفع الرسوم في ساحات انتظار السيارات لمدة ساعة واحدة، بوسط باريس، إلى 18 يورو (4ر19 دولار)، بدلا من 6 يورو، حاليا و12 يورو، بدلا من 4 يورو في الضواحي.

وسيتم تطبيق الرسوم الأعلى على السيارات التي تعمل بالبنزين والسيارات الهجين، التي تزن 6ر1 طن أو أكثر والسيارات الكهربائية التي تزن طنين أو أكثر.

وتتمثل حجة المدينة لزيادة الرسوم بالنسبة لسيارات الدفع الرباعي، هي أن المركبات الثقيلة تسبب زيادة التلوث وتشغل مساحة واسعة من الأماكن العامة وتعرض السلامة على الطرق للخطر.

وقالت المدينة إن الرسوم الأعلى للمركبات الكبيرة ستحد من الإزعاج الذي تسببه.

وأضافت: "يجب أن يكون هذا التصويت رسالة إلى مصنعي السيارات. إن سعيهم لتحقيق الربح، والذي يتكون من البيع المتعمد لمركبات أكبر وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود وأكثر تكلفة، يعرض التغيير البيئي للخطر".

وفي التصويت يوم الأحد، يمكن للسكان تخفيف العبء على الأماكن العامة ودعم نموذج اجتماعي جديد، وفقا لسلطات باريس.

وسيتم تطبيق الرسوم على السياح والزوار، ومع ذلك، يمكن للمقيمين والتجار وخدمات الرعاية التقدم بطلب للحصول على إعفاء. ولن ينطبق التغيير على ساحات انتظار السيارات الخاصة.

وربما يصوت حوالي 3ر1 مليون شخص في الاستفتاء، الذي يحمل عنوان "سيارات الدفع الرباعي أكثر أو أقل في باريس؟".

ومن المتوقع صدور النتائج مساء اليوم الأحد.