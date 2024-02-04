خيري رمضان يُطالب وزير الرياضة بالتحقيق في عقد فيتوريا: عرفونا الحقيقة والفاسد يتحاسب

طالب الإعلامي خيري رمضان، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة؛ بتشكيل لجنة للتحقيق بشأن الموقع بين اتحاد الكرة المصري والمدرب البرتغالي للفريق الوطني، روي فيتوريا.

واتهم خلال تقديم برنامج «مع خيري» المذاع عبر شاشة «المحور» مساء السبت، المسئولين في اتحاد الكرة بـ «اهدار حق المنتخب الوطني» بالموافقة على شروط تعجيزية في عقد فيتوريا، بما في ذلك شرط حصوله على راتب 3 أشهر نظير فسخ العقد في حال فشله مع المنتخب.

ودعا وزير الرياضة إلى تشكيل لجنة تحقيق علنية شفافة تُعلن نتائجها على الشعب، تختص بتحديد المسئول عن صياغة عقد فيتوريا، قائلاً:«هل يُقارن الفشل بالنجاح؟ الفاشل فيتوريا الذي جعل شكلنا (..) في كرة القدم؛ سيأخذ 3 أشهر، ولو تأخرنا سيحصل على أكثر من 8 مليون دولار مع عام 2026».

وتساءل «هل هناك عمولات وفلوس تحت الترابيزة، ومين اللي أخذها يا ترى لازم تريحوا الناس، شكل لجنة يا وزير الرياضة، وعرفونا الحقيقة الفاسد يتحاسب واللي مش فاسد وجاهل يروح».

وسخر من الأخبار المتداولة بالصحف حول طريقة تعامل اتحاد الكرة مع المدرب بمحاولة تخفيض قيمة الشرط الجزائي على طريقة الأفيه الشهير للرئيس حنفي في فيلم «ابن حميدو»، قائلا: «كل الأخبار في الشارع عن فيتوريا، بتقول بيحاولوا يأثروا عليه والنبي يا عمو فيتوريا بما أنك فشلت خفض لنا الشرط الجزائي، والراجل يقولك أبدًا».

وتطرق إلى ملف أزمة قيد نادي الزمالك، مشيرا إلى إخفاء اتحاد الكرة منع القيد عن النادي؛ من أجل التعاقد مع لاعبين جدد، قائلا: «الزمالك أتوقف القيد وتعاقد مع لاعبيه هيضيع مستقبلهم وهو موقوف قيده من شهر 6 والاتحاد أخفى هذا أيضا».