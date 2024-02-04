حماية المستهلك يضبط محلا يحجب 4 أطنان سكر ويبيع الكيس بـ60 جنيها: طرحنا كل الكمية بـ27 جنيها للمواطنين

شن جهاز حماية المستهلك، حملة مُكبرة موسعة بمنطقتي حدائق الأهرام وفيصل بمحافظة الجيزة، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية المحجوبة عن السوق.



ضبطت الحملة محلا تجاريا بمنطقة الطوابق في فيصل، حجب 4 أطنان سكر عن التداول، ويبيعها للمواطنين مقابل 60 جنيها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وطرح السكر للجمهور في الحال بالسعر الرسمي 27 جنيها، حتى بيع كل الكمية المضبوطة.



وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، إن هناك غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين عبر الرقم 19588، مؤكدا متابعة الحملات على مستوى الجمهورية ورصد أي ظواهر سلبية بالأسواق وخاصة حجب السلع عن التداول وعدم الإعلان عن الأسعار أو رفعها.



رافق رئيس الجهاز مأموري الضبط القضائي، في المرور والتفتيش على المنشآت التجارية في مجال بيع المواد الغذائية، ورصدت العديد من المخالفات من بينها "عدم الإعلان عن الأسعار، بينها البيع بأزيد من السعر المعلن وخاصة السكر والأرز، وتداول منتجات غذائية مجهولة المصدر، وسلع غذائية بالأسواق منتهية الصلاحية وأخرى غير مدون عليها أي بيانات.



وشدد السجيني على استمرار تكثيف الحملات على مدار الساعة والتواجد الميداني لكل أفراد الجهاز والعمل بالطاقة القصوى خلال الفترة الحالية، بهدف إعادة الانضباط للأٍسواق، والتصدي بكل حزم وجدية لمُحتكري السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع.



ناشد الجهاز، المواطنين، ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة في الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس آب 01000000329.